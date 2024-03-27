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22.03.2024 12:00 961

Дуброва та Гандей стали чемпіонами України з шорт-треку на 1500 метрів

Сьогодні 22:37 120 0
Дуброва та Гандей стали чемпіонами України з шорт-треку на 1500 метрів
#Олег Гандей, #Уляна Дуброва

Джерело - Telegram-канал SportUA.

На чемпіонаті України з шорт-треку, що проходить у польському Бялистоку, в перший день змагань на дистанції 1500 метрів у жінок перемогла Уляна Дуброва, а серед чоловіків - Олег Гендей.

Про це інформує SportUA.

У чоловіків киянин Гандей розділив подіум із харків'янином Данилом Бергіним та ще одним спортсменом зі столиці Ярославом Морозовим.

У жіночих змаганнях друге місце посіла Світлана Репецька із Харкова, а замкнула призову трійку ще одна харків'янка - Мирослава Селюкова.

Чемпіонами України на найдовшій дистанції серед юніорів та юніорок стали Максим Спориш s Вероніка Кремер.

У Класі А золоті медалі виграли Марія Хохелько та Кирило Коваленко.

Нагадаємо, росіянам, які пропустили кваліфікацію до Олімпіади, не було виділено додаткових квот.

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