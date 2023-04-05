Росіянам, які пропустили кваліфікацію до Олімпіади, не буде виділено додаткових квот

МОК пояснив що буде з росіянами, які вже пропустили відбіркові турніри до Олімпійських ігор-2024

Джерело - МОК.

Міжнародний олімпійський комітет пояснив, що буде з російськими і білоруськими спортсменами, які вже пропустили відбіркові турніри до Олімпійських ігор-2024.

Про це повідомляє пресслужба МОК.

"Деякі кваліфікаційні змагання в кількох видах спорту вже відбулися. МОК не проситиме міжнародні федерації адаптувати свої системи кваліфікації заднім числом, щоб виділити додаткові квоти спортсменам із російським чи білоруським паспортом, які втратили можливість кваліфікації через війну", - йдеться в заяві.

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