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Російські лучники відмовилися їхати на Олімпіаду-2024

Сьогодні 16:49 247 1
Російські лучники відмовилися їхати на Олімпіаду-2024
Фото - Getty Images

Джерело - Чемпіон.

Російські лучники не братимуть участі на Олімпіаді-2024 в нейтральному статусі.

Про це повідомив голова федерації стрільби з лука Володимир Єшеєв у коментарі ТАСС.

"Наші спортсмени не братимуть участі у відборі на Олімпіаду. Охочих виступати без прапора та гімну в команді немає, тим більше що у нас багато хто представляє ЦСКА та Динамо.

Виконком федерації схвалив участь спортсменів у нейтральному статусі, але вони самі не виявили зацікавленості в поїздці на Олімпіаду", - сказав Єшеєв.

На Олімпіаді в Токіо російські лучники завоювали два срібла.

Нещодавно на Ігри відмовився їхати російський дворазовий олімпійський чемпіон.

Раніше повідомлялося, що російські та білоруські спортсмени не братимуть участі в церемонії відкриття літніх Олімпійських ігор-2024 у Парижі.

Нещодавно Спортивний арбітражний суд у Лозанні відхилив апеляцію Олімпійського комітету Росії щодо рішення про припинення членства в Міжнародному олімпійському комітеті.

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