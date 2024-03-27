Президент Національного олімпійського комітету України Вадим Гутцайт відреагував на вихід національної збірної з футболу на чемпіонат Європи-2024.

Відповідний пост очільник НОК зробив у фейсбуці.

"Ми на Євро-2024! Вчергове доводимо і на полі бою, і на футбольному полі - ми Нація Переможців! Ніколи не здаємося і боремося до кінця! Попереду насичене футбольне літо - Євро-2024, а потім вперше в історії участь нашої команди у футбольному турнірі на Олімпійських іграх в Парижі-2024! Разом до Перемоги!", - написав Гутцайт.