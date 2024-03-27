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Гутцайт: Доводимо і на полі бою, і на футбольному полі - ми Нація Переможців

Сьогодні 10:48 73 0
Гутцайт: Доводимо і на полі бою, і на футбольному полі - ми Нація Переможців
#Збірна України з футболу, #НОК України, #Вадим Гутцайт, #Євро-2024 з футболу

Джерело - Чемпіон.

Президент Національного олімпійського комітету України Вадим Гутцайт відреагував на вихід національної збірної з футболу на чемпіонат Європи-2024.

Відповідний пост очільник НОК зробив у фейсбуці.

"Ми на Євро-2024! Вчергове доводимо і на полі бою, і на футбольному полі - ми Нація Переможців! Ніколи не здаємося і боремося до кінця! Попереду насичене футбольне літо - Євро-2024, а потім вперше в історії участь нашої команди у футбольному турнірі на Олімпійських іграх в Парижі-2024! Разом до Перемоги!", - написав Гутцайт.

Збірна України здолала Ісландію (2:1) у фіналі плей-оф кваліфікації та здобула путівку до фінальної частини континентальної першості.

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