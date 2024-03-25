В Україні заблокували російські спортивні сайти — Трибуна

Рішенням Ради національної безпеки та оборони (РНБО) було заблоковано російські пропагандистські спортивні сайти.

Таку інформацію повідомив головний редактор Tribuna.com Олег Щербаков.

"Сайти пропагандистських російських спортивних видань заблоковано в Україні рішенням РНБО, яке введено в дію указом президента України. Це стосується — sports.ru, championat.com. matchtv.ru, sport24.ru, sovsport.ru, bookmaker-ratings.ru. Публічно цього на сайтах президента та РНБО немає, однак інформація точна. Мій провайдер уже заблокував ці сайти, доступу до них немає. В інших провайдерів подекуди ці сайти ще відкриваються, але, сподіваюсь, це буде тривати недовго", - написав Щербаков.

Раніше повідомлялося, що російські та білоруські спортсмени не братимуть участі в церемонії відкриття літніх Олімпійських ігор-2024 у Парижі.

Нещодавно Спортивний арбітражний суд у Лозанні відхилив апеляцію Олімпійського комітету Росії щодо рішення про припинення членства в Міжнародному олімпійському комітеті.