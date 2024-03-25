Джерело - Чемпіон.

Український шабліст Олексій Стаценко вперше з 2018 року пройшов до стадії 1/16 фіналу Кубку світу з фехтування.

Стаценко показав найкращий результат серед українців на КС в Будапешті, Угорщина. Олексій виграв п'ять боїв із шести в групі, після чого здобув перемогу над Бакдаулетом Куралбекули (15:11) з Казахстану та над південнокорейцем Кім Че Воном (15:13).

На стадії 1/32 Стаценко мінімально здолав ще одного представника Республіки Кореї, Пак Ха Чжона (15:14). Зазнав поразки український шабліст від багаторазового переможця та призера Кубків світу, француза Боладу Апіті (7:15). Олексій Стаценко завершив виступ на 30 місці.

У командній першості українська збірна стала 17-ю, поступившись Гонконгу, і не змогла завоювати ліцензію на Олімпійські ігри-2024 у Парижі. Зазначимо, що ці змагання стали завершальними в межах відбору на командні змагання Олімпіади.

Ще один представник України матиме шанс здобути індивідуальну квоту ОІ на континентальному відборі, що відбудеться з 26 по 28 квітня в Люксембурзі.

Раніше жіноча збірна України з фехтування поступилася Угорщині в матчі за бронзову медаль Кубку світу в Нанкіні. Зазначимо, що під час чвертьфінального поєдинку з Польщею (44:39) стало відомо, що українські шпажистки здобули ліцензію на Олімпіаду-2024.