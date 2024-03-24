Визначився суперник NAVI у чвертьфіналі PGL Major Copenhagen 2024 з CS 2

Джерело - Чемпіон.
Склад української команди Natus Vincere з CS 2 дізнався суперника у чвертьфіналі PGL Major Copenhagen 2024.
"Народжені перемагати" зустрінуться з турками з Eternal Fire. Зустріч відбудеться в п'ятницю, 29 березня, о 18:00 за київським часом.
Пари 1/4 фіналу PGL Major Copenhagen 2024
- Cloud9 - Vitality. 28 березня, 18:00
- Team Spirit - FAZE. 28 березня, 21:00
- Eternal Fire - Natus Vincere. 29 березня, 18:00
- MOUZ - G2. 29 березня, 21:00
Фінал PGL Major Copenhagen 2024 заплановано на неділю, 31 березня.
Нагадаємо, що в матчі за вихід у плей-оф NAVI перемогли бразильський склад Pain. У попередніх зустрічах за вихід у наступний раунд україснька команда поступилася російським складам Team Spirit та Cloud9.
Зазначимо, що PGL Major Copenhagen 2024 - це перший чемпіонат світу з оновленої гри CS 2.
Нагадаємо, що склад Natus Vincere з Dota 2 здобув перемогу над росіянами з Virtus Pro та кваліфікувався на престижний турнір DreamLeague Season 23.