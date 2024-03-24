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Визначився суперник NAVI у чвертьфіналі PGL Major Copenhagen 2024 з CS 2

Вчора 23:00 118 0
Визначився суперник NAVI у чвертьфіналі PGL Major Copenhagen 2024 з CS 2
#G2, #Navi, #Vitality, #Faze, #MOUZ, #PGL Major Copenhagen 2024, #Cloud9, #Eternal Fire

Джерело - Чемпіон.

Склад української команди Natus Vincere з CS 2 дізнався суперника у чвертьфіналі PGL Major Copenhagen 2024.

"Народжені перемагати" зустрінуться з турками з Eternal Fire. Зустріч відбудеться в п'ятницю, 29 березня, о 18:00 за київським часом.

Пари 1/4 фіналу PGL Major Copenhagen 2024

  • Cloud9 - Vitality. 28 березня, 18:00
  • Team Spirit - FAZE. 28 березня, 21:00
  • Eternal Fire - Natus Vincere. 29 березня, 18:00
  • MOUZ - G2. 29 березня, 21:00

Фінал PGL Major Copenhagen 2024 заплановано на неділю, 31 березня.

Нагадаємо, що в матчі за вихід у плей-оф NAVI перемогли бразильський склад Pain. У попередніх зустрічах за вихід у наступний раунд україснька команда поступилася російським складам Team Spirit та Cloud9

Зазначимо, що PGL Major Copenhagen 2024 - це перший чемпіонат світу з оновленої гри CS 2.

Нагадаємо, що склад Natus Vincere з Dota 2 здобув перемогу над росіянами з Virtus Pro та кваліфікувався на престижний турнір DreamLeague Season 23.

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