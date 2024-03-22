Джерело - Чемпіон.

Українська команда Natus Vincere зазнала поразки від Team Spirit у матчі за вихід у плей-оф PGL Major Copenhagen 2024 з CS 2.

Поєдинок завершився з рахунком 2:1 (13:16, 13:9, 13:7). "Дракони", за яких виступає 4 росіяни та 1 українець, вийшли до плей-оф, не програвши жодної серії.

У попередніх матчах турніру NAVI в напружених поєдинках здолали TheMongolz (13:10) та G2 (13:11). "Народжені перемагати" матимуть мінімум дві гри, щоб пройти в наступний раунд змагань.

Зазначимо, що PGL Major Copenhagen 2024 - це перший чемпіонат світу з оновленої гри CS 2.