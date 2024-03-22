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NAVI зіграють за вихід у плей-оф на PGL Major із CS 2 проти російської команди

Сьогодні 07:27 91 0
NAVI зіграють за вихід у плей-оф на PGL Major із CS 2 проти російської команди
#Natus Vincere, #PGL Major Copenhagen 2024

Джерело - Чемпіон.

У п'ятницю, 22 березня українська кіберспортивна команда Natus Vincere проведе поєдинок у форматі Во3 проти російської Spirit за вихід у плей-оф на PGL Major із CS 2.

Зустріч відбудеться о 19:00, трансляція буде доступна на твіч-каналі "csgomc_ua".

Зазначимо, що PGL Major Copenhagen 2024 - це перший чемпіонат світу з оновленої гри CS 2. 

Нагадаємо, до цього українці в напружених поєдинках здолали TheMongolz (13:10) та G2 (13:11). Тепер NAVI достатньо однієї перемоги, щоб пройти у наступний раунд.

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