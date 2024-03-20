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МОК прийняв зміну громадянства двох російських атлетів

Сьогодні 12:37 155 0
МОК прийняв зміну громадянства двох російських атлетів
#МОК (Міжнародний олімпійський комітет)

Джерело - Olympics.

Виконком Міжнародного олімпійського комітету прийняв сім заявок щодо зміни спортивного громадянства.

Про це повідомляє пресслужба МОК.

Двоє нейтральних російських атлетів зможуть представляти інші країни на прийдешніх змаганнях. Йдеться про плавчиню Анастасію Кірпічникову, яка отримала громадянство Франції та борця Александра Комарова, який представлятиме Сербію.

Заявки на зміну спортивного громадянства були прийняті з огляду на цьогорічні Олімпійські ігри-2024, які відбудуться з 26 липня до 11 серпня у Парижі.

Нагадаємо, що російські та білоруські атлети будуть виступити на Олімпіаді під спеціальним нейтральним прапором.

Раніше у МОК назвали максимальну кількість росіян та білорусів на ОІ-2024.

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