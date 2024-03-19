У МОК назвали максимальну кількість росіян та білорусів на Олімпіаді-2024

Понад 50 російських та білоруських спортсменів зможуть виступити на літніх Олімпійських іграх-2024 у Парижі.

Про це повідомляє Міжнародний олімпійський комітет (МОК).

Наразі відбір на Ігри пройшли 19 нейтральних спортсменів: 12 росіян та 7 білорусів. Всього на Олімпіаду-2024 вже розіграли шість тисяч ліцензій у всіх видах спорту.

Експерти МОК очікують, що за найімовірнішим сценарієм кількість нейтральних атлетів зросте до 58 осіб: 36 з російськими паспортами, 22 — з білоруськими. Їхня максимальна квота за підсумками кваліфікацій може скласти 83 спортсмени (55 + 28), проте таке вважають "малоймовірним".

Зазначимо, виконавчий комітет МОК дозволив російським та білоруським спортсменам брати участь на Олімпійських іграх, але тільки індивідуально і під нейтральним прапором. При цьому в організації вказали, що атлети мають виконати умови відбору на відповідність критеріям нейтралітету.

Напередодні російським та білоруським атлетам заборонили брати участь у церемонії відкриття Олімпіади.

Літні Олімпійські ігри відбудуться у столиці Франції з 26 липня по 11 серпня 2024 року.