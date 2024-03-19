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МОК представив прапор росіян та білорусів на Олімпіаді

Сьогодні 21:45 217 0
МОК представив прапор росіян та білорусів на Олімпіаді
#МОК (Міжнародний олімпійський комітет)

Джерело - olympics.com.

Російські та білоруські спортсмени будуть виступити на літніх Олімпійських іграх-2024 у Парижі під спеціальним нейтральним прапором.

Про це повідомляє Міжнародний олімпійський комітет (МОК).

Також на сайті організації було опубліковано новий гімн Росії та Білорусі на Іграх. У ньому немає слів і він був створений виключно для ОІ. Він звучатиме, якщо такі спортсмени завоюють золоті нагороди у Парижі. Послухати його можна за посиланням.

Медалі, виграні нейтральними спортсменами, не будуть враховані до заліку Ігор.

Зазначимо, виконавчий комітет МОК дозволив російським та білоруським спортсменам брати участь на Олімпійських іграх, але тільки індивідуально і під нейтральним прапором. При цьому в організації вказали, що атлети мають виконати умови відбору на відповідність критеріям нейтралітету.

Напередодні російським та білоруським атлетам заборонили брати участь у церемонії відкриття Олімпіади. 

Літні Олімпійські ігри відбудуться у столиці Франції з 26 липня по 11 серпня 2024 року.

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