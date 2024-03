Monte визначилися з гравцями, які приєднаються до основного ростеру команди

Представники молодіжного складу Monte британець Джек "Gizmy" фон Спрекельсен та литовець Гітіс "ryu" Глушаускас приєднаються до основного ростеру команди.

Про це повідомляє пресслужба колективу.

CHANGES IN THE TEAM ROSTER 🔥



It is time for changes and time to move forward. The last month has been full of fundamental events that have affected our CS2 lineup. And now we would like to announce two players who will join the team's main roster from our Monte GEN academy.… pic.twitter.com/Dk6zBLdkZz