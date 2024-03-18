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Monte визначилися з гравцями, які приєднаються до основного ростеру команди

Сьогодні 19:14 143 0
Monte визначилися з гравцями, які приєднаються до основного ростеру команди
#Монте

Джерело - Чемпіон.

Представники молодіжного складу Monte британець Джек "Gizmy" фон Спрекельсен та литовець Гітіс "ryu" Глушаускас приєднаються до основного ростеру команди.

Про це повідомляє пресслужба колективу.

Зазначимо, що вони замінять Віктора "sdy" Оруджева та Олександра “br0” Бро, які покинули українську кіберспортивну організацію після вильоту з відбору на перший Major із CS 2.

Нагадаємо, напередодні Monte виграли в матчі проти PERA на ESL Challenger.

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