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Monte виграли в матчі проти PERA на ESL Challenger

Сьогодні 11:19 100 0
Monte виграли в матчі проти PERA на ESL Challenger
#Монте

Джерело - Чемпіон.

У другому матчі групового етапу ESL Challenger league українська кіберспортивна організація Monte перемогла команду PERA з Угорщини.

Поєдинок завершився з рахунком 2:1.

Українці в напруженій грі поступилися на мапі суперника (Ancient - 11:13), але без проблем перемогли на власній (Mirage - 13:3). В останньому матчі Monte зробили камбек після програшу першої половини, віддавши за сторону терористів тільки один раунд (Nuke - 13:9).

Зазначимо, що Володимир "woro2k" Велетнюк став найкращим гравцем своєї команди. Він зробив 55 вбивств і 38 разів помер.

Нагадаємо, нещодавно українці програли в 1/4 фіналу на BLAST Premier Spring Showdown 2024.

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