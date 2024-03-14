Monte виграли в матчі проти PERA на ESL Challenger

Джерело - Чемпіон.

У другому матчі групового етапу ESL Challenger league українська кіберспортивна організація Monte перемогла команду PERA з Угорщини.

Поєдинок завершився з рахунком 2:1.

Українці в напруженій грі поступилися на мапі суперника (Ancient - 11:13), але без проблем перемогли на власній (Mirage - 13:3). В останньому матчі Monte зробили камбек після програшу першої половини, віддавши за сторону терористів тільки один раунд (Nuke - 13:9).

Зазначимо, що Володимир "woro2k" Велетнюк став найкращим гравцем своєї команди. Він зробив 55 вбивств і 38 разів помер.

Нагадаємо, нещодавно українці програли в 1/4 фіналу на BLAST Premier Spring Showdown 2024.