Джерело - Slalom Champion Race - Parc Aquasports.
Українська спортсменка Вікторія Ус стала бронзовою призеркою у змаганнях каное на міжнародному турнірі Champion Race з веслувального слалому в французькому Бізаносі.
Про це повідомляє Slalom Champion Race - Parc Aquasports.
За підсумками кваліфікації найкращі спортсменки і спортсмени у кожному виді виходили до суперфіналу, де і змагалися за нагороди. Серед них була й українка.
У підсумку вона стала другою у каное. Випередила Вікторію лише британка Меллорі Франклін.
Зазначимо, в каяку наша спротсменка була близькою до призової трійки, фінішувавши четвертою.
Нагадаємо, 12 березня Ус здобула бронзову медаль на Кубку Європи в Іспанії.
Раніше повідомляли, що на війні загинув майстер спорту, багаторазовий чемпіон України та бронзовий призер чемпіонату Європи, веслувальник Дмитро Губанов.