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Ус посіла третю сходинку в коное на міжнародному турнірі у Франції

Друга медаль українки на цьому тижні
Сьогодні 17:49 124 0
Ус посіла третю сходинку в коное на міжнародному турнірі у Франції
#Вікторія Ус

Джерело - Slalom Champion Race - Parc Aquasports.

Українська спортсменка Вікторія Ус стала бронзовою призеркою у змаганнях каное на міжнародному турнірі Champion Race з веслувального слалому в французькому Бізаносі. 

Про це повідомляє Slalom Champion Race - Parc Aquasports. 

За підсумками кваліфікації найкращі спортсменки і спортсмени у кожному виді виходили до суперфіналу, де і змагалися за нагороди. Серед них була й українка. 

У підсумку вона стала другою у каное. Випередила Вікторію лише британка Меллорі Франклін. 

Зазначимо, в каяку наша спротсменка була близькою до призової трійки, фінішувавши четвертою. 

Нагадаємо, 12 березня Ус здобула бронзову медаль на Кубку Європи в Іспанії.

Раніше повідомляли, що на війні загинув майстер спорту, багаторазовий чемпіон України та бронзовий призер чемпіонату Європи, веслувальник Дмитро Губанов.

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