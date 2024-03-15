Друга медаль українки на цьому тижні

Українська спортсменка Вікторія Ус стала бронзовою призеркою у змаганнях каное на міжнародному турнірі Champion Race з веслувального слалому в французькому Бізаносі.

Про це повідомляє Slalom Champion Race - Parc Aquasports.

За підсумками кваліфікації найкращі спортсменки і спортсмени у кожному виді виходили до суперфіналу, де і змагалися за нагороди. Серед них була й українка.

У підсумку вона стала другою у каное. Випередила Вікторію лише британка Меллорі Франклін.

Зазначимо, в каяку наша спротсменка була близькою до призової трійки, фінішувавши четвертою.

Нагадаємо, 12 березня Ус здобула бронзову медаль на Кубку Європи в Іспанії.

Раніше повідомляли, що на війні загинув майстер спорту, багаторазовий чемпіон України та бронзовий призер чемпіонату Європи, веслувальник Дмитро Губанов.