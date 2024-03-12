Джерело - Чемпіон.

Українська веслувальниця Вікторія Ус стала бронзовою призеркою Кубку Європи в Іспанії.

Вікторія пробилася до фіналів у каное та каяку. Саме в кауку Ус стала третьою, пропустивши вперед лише двох іспанок.

У каное українка фінішувала зупинилася за крок до нагороди - стала четвертою.

Змагалася Вікторія і у каяк-кросі, де дісталася стадії півфіналу.

Раніше повідомлялося, що на війні загинув майстер спорту, багаторазовий чемпіон України та бронзовий призер чемпіонату Європи, веслувальник Дмитро Губанов.