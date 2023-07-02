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Вікторія Ус: Ця перемога для тих, хто захищає Україну!

Вчора 23:09 226 0
Вікторія Ус: Ця перемога для тих, хто захищає Україну!
#Вікторія Ус

Джерело - НОК України.

Українка у веслувальному слаломі Вікторія Ус весь час слідкувала за медальним заліком і пишалася тим, що українська збірна трималася серед лідерів.

Про це заявила сама спортсменка.

"Для мене останні два з половиною дні були чимось нереальним. Починаючи від того, як я отримала травму і закінчуючи тим, що я взяла золото Європейських ігор. Не знаю, може я сплю? Напевно мені потрібно з цією думкою провести ніч і вже завтра я збагну, що сталося.

Але в мене такий характер, що мені важко було б сидіти і спостерігати, як змагаються інші. Тож я вирішила стартувати і зробити усе від мене залежне, і я справді боролася до останніх метрів.

Дуже хотілося зробити свій внесок, і я неймовірне щаслива, що мені це вдалося. Свою перемогу я присвячую тим, хто зараз воює за нашу державу, хто нас захищає і завдяки кому ми взагалі можемо тут виступати та представляти Україну. Тому це для наших воїнів, медиків, волонтерів - для всіх, хто захищає нашу державу!", - зазначила Ус.

Нагадаємо, що золоту крапку у виступах збірної України на ІІІ Європейських іграх у Кракові-Малопольська поставила своєю перемогою в олімпійській дисципліні "каяк-крос" наша представниця у веслувальному слаломі Вікторія Ус.

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