Джерело - Чемпіон.
5 березня шість нагород вибороли спортсмени України у третій день зимової Дефлімпіади-2023 в турецькому Ерзурумі.
Про це повідомляє Національний комітет спорту інвалідів України.
Результати
- Єлізавета Нопрієнко виграла золото у лижному спринті вільним стилем. Вона стала дворазовою чемпіонкою цих ігор.
- Ярослав Гульоватий посів 1-ше місце у чоловічому лижному спринті. У цій же дисципліні срібло дісталося Руслану Денисенку (для нього також друга медаль).
- Українські шахісти завоювали срібло та бронзу. У командному змішаному рапіді Україна-1 та Україна-2 посіли відповідно другу та третю сходинки.
- Змішаний дует із керлінгу - Катерина Якимець і Михайло Плесканка - виграв золоті медалі. У фіналі з рахунком 9:5 були сильніші за корейців.
Нагадаємо, у перший день перенесених змагань українці вибороли дві золоті, одну срібну та одну бронзову нагороди. Другий - не приніс для нашої збірної медалей.
Наразі Україна вже покращила свій показник за золотими медалями на зимових Дефлімпіадах (у 2019 їх було 4) та лише 1 нагороду лишилось завоювати, щоб досягти результату в 11 медалей, який був на минулих зимових Іграх.
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