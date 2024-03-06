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Україна завоювала шість медалей на зимовій Дефлімпіаді-2023

Три золота, два срібла та одна бронза
Сьогодні 09:19 132 0
Україна завоювала шість медалей на зимовій Дефлімпіаді-2023
Фото - НКСІУ
#Дефлімпіада

Джерело - Чемпіон.

5 березня шість нагород вибороли спортсмени України у третій день зимової Дефлімпіади-2023 в турецькому Ерзурумі.

Про це повідомляє Національний комітет спорту інвалідів України.

Результати

  • Єлізавета Нопрієнко виграла золото у лижному спринті вільним стилем. Вона стала дворазовою чемпіонкою цих ігор.
  • Ярослав Гульоватий посів 1-ше місце у чоловічому лижному спринті. У цій же дисципліні срібло дісталося Руслану Денисенку (для нього також друга медаль).
  • Українські шахісти завоювали срібло та бронзу. У командному змішаному рапіді Україна-1 та Україна-2 посіли відповідно другу та третю сходинки. 
  • Змішаний дует із керлінгу - Катерина Якимець і Михайло Плесканка - виграв золоті медалі. У фіналі з рахунком 9:5 були сильніші за корейців.

Нагадаємо, у перший день перенесених змагань українці вибороли дві золоті, одну срібну та одну бронзову нагороди. Другий - не приніс для нашої збірної медалей.

Наразі Україна вже покращила свій показник за золотими медалями на зимових Дефлімпіадах (у 2019 їх було 4) та лише 1 нагороду лишилось завоювати, щоб досягти результату в 11 медалей, який був на минулих зимових Іграх.

Українці здобули чотири медалі на Дефлімпіаді-2023: в одному змаганні нашим став увесь п'єдестал

Минулого року Дефлімпійська збірна України з футболу вперше за часів незалежності виграла чемпіонат світу

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