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Всесвітня федерація керлінгу продовжила відсторонення росії та білорусі

Заборона для рф і рб тепер пролонгована до завершення сезону 2023/24
Сьогодні 12:39 251 0
Всесвітня федерація керлінгу продовжила відсторонення росії та білорусі

Джерело - sport.ua.

Всесвітня федерація керлінгу продовжила відсторонення росії та білорусі до завершення сезону 2023/24.

Про це повідомляє пресслужба федерації.

З початком повномасштабного вторгнення рф в Україну Всесвітня федерація керлінгу відсторонила від міжнародних змагань російських та білоруських спортсменів. Перша заборона була розрахована до кінця 2022 року. Потім відсторонення було продовжено до 31 грудня 2023 року, і тепер - до літа 2024 року.

У заяві World Curling сказано:

  • За підсумками засідання правління Всесвітньої федерації керлінгу прийнято рішення продовжити відсторонення білорусі та росії від участі у чемпіонатах світу з керлінгу до кінця сезону керлінгу 2023/24.
  • Обидві асоціації-члени раніше були усунені від участі у всесвітніх змаганнях з керлінгу до 31 грудня 2023 року. Тепер це продовжено через побоювання, що їхня участь може завдати шкоди цілісності змагань через конфлікт в Україні.
  • Дві асоціації-члени були виключені з майбутніх змагань на підставі Правила C1(b), яке свідчить, що: "Правління WCF може відсторонити команду або асоціацію-члена від будь-якого заходу WCF, якщо, за одноосібною думкою Правління, їхня присутність на заході може завдати шкоди заходу або поставити під загрозу безпеку учасників чи порядок проведення заходу".

Рада продовжує стежити за занепокоєнням асоціацій-членів та спортсменів, пов'язаних із конфліктом, і залишає за собою право переглянути своє рішення, якщо буде потрібно.

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