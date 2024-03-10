Джерело - Inside the games.

Міжнародний олімпійський комітет не має наміру накладати санкції на Ізраїль напередодні Олімпійських ігор-2024 в Парижі.

Про це повідомляє Inside the games.

Зазначається, що палестинські активісти та група депутатів французького парламенту закликали накласти обмеження на Олімпійський комітет Ізраїлю.

Голова координаційного комітету МОК Олімпійських ігор-2024 П’єр-Олів'є Беккерс-В’єжан прокоментував заклики активістів: "Наразі не можу собі уявити санкції проти Ізраїлю". Функціонер зазначив, що бойові дії у Газі та вторгнення Росії в Україну - це "різні ситуації".

Нагадаємо, що 7 жовтня терористична організація ХАМАС атакувала Ізраїль, унаслідок чого загинуло понад 1300 осіб. У відповідь Ізраїль оголосив повну блокаду сектора Гази, а його армія провела військову операцію.