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Іранських спортсменів закликають відмовлятися від змагань з ізраїльтянами

Сьогодні 09:01 201 0
Іранських спортсменів закликають відмовлятися від змагань з ізраїльтянами

Верховний лідер Ірану Алі Хаменеї звернувся до іранських спортсменів із закликом не брати участь у прямих спортивних протистояннях з ізраїльтянами на міжнародних змаганнях.

Про це повідомляє Iranwire.

Він озвучив це на зустрічі з медалістами Азійських та Параазійських ігор 22 листопада, на якій ізраїльських спортсменів назвав "представниками злочинного та терористичного режиму".

Хаменеї відзначив гравців збірної Ірану з футболу, які перед матчем з Йорданією носили палестинську куфію на знак підтримки палестинців.

Похвалив спортсменок, які під час Ігор носили хустки та відмовлялися тиснути руки чоловікам під час вручення медалей.

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