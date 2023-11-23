Іранських спортсменів закликають відмовлятися від змагань з ізраїльтянами

Верховний лідер Ірану Алі Хаменеї звернувся до іранських спортсменів із закликом не брати участь у прямих спортивних протистояннях з ізраїльтянами на міжнародних змаганнях.

Про це повідомляє Iranwire.

Він озвучив це на зустрічі з медалістами Азійських та Параазійських ігор 22 листопада, на якій ізраїльських спортсменів назвав "представниками злочинного та терористичного режиму".

Хаменеї відзначив гравців збірної Ірану з футболу, які перед матчем з Йорданією носили палестинську куфію на знак підтримки палестинців.

Похвалив спортсменок, які під час Ігор носили хустки та відмовлялися тиснути руки чоловікам під час вручення медалей.