Ферстаппен і Ред Бул впевнено очолюють заліки Формули 1

Джерело - Чемпіон.
Нідерландський пілот, триразовий чемпіон світу з автоперегонів у класі Формула 1 Макс Ферстаппен виграв обидві стартові гонки сезону та очолює поточний особистий залік.
Після двох гонок його Ред Булл випереджає Феррарі на 38 очок у заліку Кубку конструкторів.
Становище пілотів у чемпіонаті на 09.03.2024
- Макс Ферстаппен ("Ред Булл") - 51 очко
- Серхіо Перес ("Ред Булл") - 36
- Шарль Леклер ("Феррарі") - 28
Залік Кубку конструкторів на 09.03.2024
- Ред Булл - 87 очок
- Феррарі - 49
- Макларен - 28
Нагадаємо, що Ферстаппен сьогодні виграв Гран-прі Формули-1 у Саудівській Аравії. Пілот розпочинав гонку з поул-позиції.
Для Макса це друга перемога в сезоні, нідерландець також тріумфував у Бахрейні.
Зазначимо, що Олівер Берман, який дебютував за Скудерію Феррарі через хворобу Карлоса Сайнса, фінішував сьомим.