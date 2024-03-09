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Ферстаппен і Ред Бул впевнено очолюють заліки Формули 1

У Макса здобув другу поспіль перемогу
Сьогодні 21:41 117 0
Ферстаппен і Ред Бул впевнено очолюють заліки Формули 1
Фото - PA Wire
#Макс Ферстаппен

Джерело - Чемпіон.

Нідерландський пілот, триразовий чемпіон світу з автоперегонів у класі Формула 1 Макс Ферстаппен виграв обидві стартові гонки сезону та очолює поточний особистий залік.

Після двох гонок його Ред Булл випереджає Феррарі на 38 очок у заліку Кубку конструкторів.

Становище пілотів у чемпіонаті на 09.03.2024

  1. Макс Ферстаппен ("Ред Булл") - 51 очко
  2. Серхіо Перес ("Ред Булл") - 36
  3. Шарль Леклер ("Феррарі") - 28

Залік Кубку конструкторів на 09.03.2024

  1. Ред Булл - 87 очок
  2. Феррарі - 49
  3. Макларен - 28

Нагадаємо, що Ферстаппен сьогодні виграв Гран-прі Формули-1 у Саудівській Аравії. Пілот розпочинав гонку з поул-позиції.

Для Макса це друга перемога в сезоні, нідерландець також тріумфував у Бахрейні.

Зазначимо, що Олівер Берман, який дебютував за Скудерію Феррарі через хворобу Карлоса Сайнса, фінішував сьомим.

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