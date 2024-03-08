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Ферстаппен виграв кваліфікацію Гран-прі Саудівської Аравії

Другим став Леклер, а третім - Перес
Сьогодні 20:32 137 0
Ферстаппен виграв кваліфікацію Гран-прі Саудівської Аравії
Фото - motorsport.com
#Льюїс Гамільтон, #Макс Ферстаппен, #Формула 1, #Карлос Сайнс

Джерело - Чемпіон.

Триразовий чемпіон світу Макс Ферстаппен із Ред Булл виграв кваліфікацію у Джіджі Гран-прі Саудівської Аравії-2024 Формули 1.

Шарль Леклер (Феррарі) став 2-м, а Серхіо Перес (Ред Булл) - 3-м.

Також у топ-10 увійшли Фернандо Алонсо (Астон Мартін), Оскар Піастрі (Макларен), Ландо Норріс (Макларен), Джордж Расселл (Мерседес), Льюїс Хемілтон (Мерседес), Юкі Цунода (РБ) та Ленс Стролл (Астон Мартін).

18-річний Олівер Берман, який замінив у складі Феррарі Карлоса Сайнса, посів 11-те місце. 

Раніше стало відомо, що пілот Феррарі Карлос Сайнс пропустить цей етап через стан здоров'я.

Нагадаємо результати перших двох практих на Гран-прі Саудівської Аравії.

Відзначимо, напередодні британський автогонщик, пілот Мерседес Льюїс Гамільтон отримав попередження за блокування американця Логана Сарджента під час другої практики.

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