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"sdy" гратиме за Monte на BLAST Premier Spring Showdown 2024

Сьогодні 19:26 121 0
"sdy" гратиме за Monte на BLAST Premier Spring Showdown 2024
#Кіберспорт, #Монте

Джерело - Чемпіон.

Віктор "sdy" Оруджев гратиме за українську кіберспортивну організацію Monte до кінця турніру BLAST Premier Spring Showdown 2024.

Про це заявили в пресслужбі клубу.

Зазначимо, що гравець вже зіграв за команду один поєдинок проти бразильського колективу Imperial (2:0). За дві карти він зробив 22 вбивства і 25 разів помер.

Наступну гру на турнірі Monte проведуть 9 березня проти Metizport зі Швеції.

Напередодні шведи перемогли Falcons Олександра "s1mple" Костилєва в 1/8 фіналу з рахунком 2:1.

Нагадаємо, "sdy" покинув колектив після після вильоту з відбору на перший Major із CS 2.

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