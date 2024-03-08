"sdy" гратиме за Monte на BLAST Premier Spring Showdown 2024

Джерело - Чемпіон.

Віктор "sdy" Оруджев гратиме за українську кіберспортивну організацію Monte до кінця турніру BLAST Premier Spring Showdown 2024.

Про це заявили в пресслужбі клубу.

He's back again! (x3)😅



Viktor will play the whole tournament for us. Thank you, brother @somedieyoungCS 😘 #BLASTPremier https://t.co/lQhYmcTm83 — MONTE ESPORTS 🇺🇦 (@Monte_Esports) March 8, 2024

Зазначимо, що гравець вже зіграв за команду один поєдинок проти бразильського колективу Imperial (2:0). За дві карти він зробив 22 вбивства і 25 разів помер.

Наступну гру на турнірі Monte проведуть 9 березня проти Metizport зі Швеції.

Напередодні шведи перемогли Falcons Олександра "s1mple" Костилєва в 1/8 фіналу з рахунком 2:1.

Нагадаємо, "sdy" покинув колектив після після вильоту з відбору на перший Major із CS 2.