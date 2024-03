"sdy" гратиме за Monte на BLAST Premier Spring Showdown 2024

Віктор "sdy" Оруджев гратиме за українську кіберспортивну організацію Monte до кінця турніру BLAST Premier Spring Showdown 2024.

Про це заявили в пресслужбі клубу.

He's back again! (x3)😅



Viktor will play the whole tournament for us. Thank you, brother @somedieyoungCS 😘 #BLASTPremier https://t.co/lQhYmcTm83