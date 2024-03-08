Monte зі “sdy” у складі пройшла в 1/4 фіналу на BLAST Premier Spring Showdown 2024

Джерело - Чемпіон.

Monte впевнено переграла бразильську команду Imperial на BLAST Premier Spring Showdown 2024 і вийшла в 1/4 фіналу турніру.

Поєдинок завершився з рахунком 2:0.

Українці впенено перемогли на виборі суперника (Nuke -13:8), та майже безпомилково відіграли на своєму - (Mirage - 13:5).

Зазначимо, що за Monte грав Віктор "sdy" Оруджев, який покинув колектив після після вильоту з відбору на перший Major із CS 2.

За дві карти він зробив 22 вбивства і 25 разів помер.

Також за українську команду виступив представник молодіжного складу Владислав “leen” Степанов. В нього на рахунку 26 кілів та 29 смертей.

Наступну гру на турнірі колектив проведе 9 березня проти Metizport зі Швеції.

Нагадаємо, напередодні шведи перемогли Falcons Олександра "s1mple" Костилєва в 1/8 фіналу з рахунком 2:1.