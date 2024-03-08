Сайнс пропустить Гран-прі Саудівської Аравії

Пілот Феррарі Карлос Сайнс пропустить етап Гран-прі у Саудівській Аравії через стан здоров'я.

Про це повідомляє пресслужба команди.

В іспанського гонщика діагностували апендицит, і йому потрібна операція.

Таким чином Карлос пропустить сесії в Джидді. Замість нього за кермо боліда сяде резервний пілот "Скудерії" Олівер Берман. Для 18-річного британця це буде дебютний етап у Формулі-1.

"У Карлоса Сайнса діагностовано апендицит, і йому потрібна операція. Починаючи з третього тренування, цього вікенда Карлоса замінить резервний гонщик Олівер Берман. Таким чином, Олівер не візьме участі у подальших сесіях Формули-2 на цьому етапі. Сім'я Феррарі бажає Карлосу якнайшвидшого одужання", - йдеться в повідомленні.

Раніше Сайнс оголосив про свій відхід з команди наприкінці 2024 року. Його місце у Феррарі займе Льюїс Гамільтон, який через 11 років вирішив покинути Мерседес.

Нагадаємо, відомі результати перших двох практих на Гран-прі Саудівської Аравії.

Відзначимо, що сьогодні, 8 березня, у Джидді відбудеться кваліфікація (початок о 19:00 за київським часом). Гонка пройде у суботу, 9 березня. Початок о 20:00.