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Гран-прі Саудівської Аравії: результати перших двох практик

Фаворити сезону виграли заїзди
Сьогодні 20:43 253 0
Гран-прі Саудівської Аравії: результати перших двох практик
Фото - EFE
#Фернандо Алонсо, #Макс Ферстаппен, #Формула 1

Джерело - Чемпіон.

Сьогодні, 7 березня, на гран-прі Саудівської Аравії відбулися перші дві практики Формули-1.

Як і на етапі у Бахрейні, через священний місяць у мусульман Рамадан заїзди зсунули на 1 день – кваліфікація пройде у п'ятницю, а власне гонка - в суботу.

У 1-й практиці переміг Макс Ферстаппен, який був швидше Фернандо Алонсо на 0,2 секунди. 

У другій - найкращим був уже Алонсо, який випередив Джорджа Расселла.

Нагадаємо, що Макс Ферстаппен здобув перемогу на першому Гран-прі сезону Формули-1 у Бахрейні.

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