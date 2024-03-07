Гран-прі Саудівської Аравії: результати перших двох практик

Фаворити сезону виграли заїзди

Джерело - Чемпіон.

Сьогодні, 7 березня, на гран-прі Саудівської Аравії відбулися перші дві практики Формули-1.

Як і на етапі у Бахрейні, через священний місяць у мусульман Рамадан заїзди зсунули на 1 день – кваліфікація пройде у п'ятницю, а власне гонка - в суботу.

У 1-й практиці переміг Макс Ферстаппен, який був швидше Фернандо Алонсо на 0,2 секунди.

У другій - найкращим був уже Алонсо, який випередив Джорджа Расселла.

Нагадаємо, що Макс Ферстаппен здобув перемогу на першому Гран-прі сезону Формули-1 у Бахрейні.