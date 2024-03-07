Стала відома сума штрафу для Мерседес

Джерело - Sky Sports.

Британський автогонщик, пілот Мерседес Льюїс Гамільтон отримав попередження за блокування американця Логана Сарджента під час другої практики напередодні Гран-прі Саудівської Аравії.

Про це повідомляє Sky Sports.

Стюарди, розглянувши всі представлені докази, ухвалили, що основна вина за інцидент лежить на команді. Мерседес не повідомила Гамільтон про наближення більш швидкого на той момент авто.

У підсумку стюарди вирішили винести Льюїсу офіційне попередження, а команда отримала грошовий штраф у розмірі 15 000 євро.

Нагадаємо, відомі результати перших двох практих на гран-прі Саудівської Аравії.