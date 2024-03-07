Вдруге синьо-жовтий п'єдестал: українці завоювали 4 медалі на Дефлімпіаді-2023

Джерело - НКСІУ.
Ще чотири нагороди виграли українці на зимовій Дефлімпіаді-2023 в турецькому Ерзурумі. Повторивши досягнення - 4 медалі - першого дня змагань.
Знов був українським весь п'єдестал. Цього разу в масовому старті серед чоловіків.
Про це повідомляє Національний комітет спорту інвалідів України.
Результати
- Єлізавета Нопрієнко виборола уже третє для себе золото, цього разу з лижних перегонів на дистанції 10 км (масовий старт).
- Дмитро Мажаєв - золото на 15 км (масстарт).
- Руслан Денисенко - срібло на 15 км (масстарт)
- Володимир Пишняк - збронза на 15 км (масстарт)
Нагадаємо, українські спортсмени завоювали шість медалей третього дня змагань на зимовій Дефлімпіаді-2023
Наразі в активі України на Дефлімпіаді 7 золотих, 4 срібні та три бронзові медалі. Українці вже покращили результат Дефлімпіади-2019, тоді було завойовано 11 нагород.
Торік Дефлімпійська збірна України з футболу вперше за часів незалежності виграла чемпіонат світу