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Дефлімпійська збірна України вперше за часів незалежності виграла чемпіонат світу

Сьогодні 10:24 192 0
Дефлімпійська збірна України вперше за часів незалежності виграла чемпіонат світу

Джерело - Чемпіон.

Чоловіча дефлімпійська збірна України з футболу виграла чемпіонат світу-2023.

Це перша перемога української збірної на турнірі за часів незалежності України.

У фіналі чемпіонату світу з футболу серед спортсменів з порушеннями слуху українці перемогли Японію - 2:1.

Це вже третій чемпіонський трофей чоловічої дефлімпійської збірної України з футболу. Раніше команда виграла чемпіонат Європи-2019 та Дефлімпійські ігри-2021.

Крім того, Ярослав Котляров став найкращим голкіпером чемпіонату світу, а Володимир Рій увійшов до трійки найкращих гравців турніру.

Чемпіонат світу тривав з 23 вересня по 7 жовтня в столиці Малайзії Куала-Лумпур, в ньому взяли участь 19 команд.

Українські футболісти вийшли на переможну фінальну гру з чорними стрічками, вшанувавши таким чином пам’ять мешканців села Гроза, що на Харківщині, та всіх полеглих воїнів, та присвятили свою перемогу Україні та ЗСУ.

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Допис, поширений Paralympic/Deaflympic UA (@ukraineparadeaflympic)

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