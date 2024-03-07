s1mple дебютував за Falcons на BLAST Premier: Spring Showdown 2024

Команда українця вилетіла з турніру

Джерело - Чемпіон.

Український кіберспортсмен Олександр "s1mple" Костилєв програв у дебютному матчі за Falcons проти Metizport на BLAST Premier: Spring Showdown 2024.

Гра закінчилася з рахунком 2:1.

Команда українця впененно перемогла на виборі суперника (Mirage - 13-9), однак провалилася на власному (Overpass - 4-13). Третю карту в напруженому поєдинку виграли шведи (Vertigo - 11-13).

Таким чином Falcons покидають турнір.

Український кіберспортсмен за три мапи зробив 38 вбивств та 49 разів помер. Він закічив гру з рейтингом 0,94. Цікаво, що на другій карті Олександр став єдиним гравцем команди з позитивним співвідношенням вбивств до смертей.

Зазначимо, що кіберспортсмена на місяць орендували у NAVI. Для s1mple це перший офіційний матч за 157 днів.

Нагадаємо, нещодавно з`явилася інформація, що Sdy зіграє за Monte на BLAST Premier: Spring Showdown 2024.

Напередодні оновився рейтинг HLTV, українські команди опустилися нижче.