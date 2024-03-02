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Харлан завоювала бронзу Кубку світу

Українська шаблістка в один укол програла у півфіналі в Афінах
Сьогодні 19:13 246 0
Харлан завоювала бронзу Кубку світу
Фото - instagram.com/olgakharlan
#Кубок світу з фехтування, #Ольга Харлан

Джерело - Чемпіон.

Українська шаблістка Ольга Харлан здобула бронзову нагороду на етапі Кубку світу з фехтування у грецьких Афінах.

У напруженому поєдинку 1/2 фіналу українка, ведучи з рахунком 14:12, поступилася Люсії Мартін-Португес з Іспанії з різницею лише в один укол – 14:15.

У іншому півфіналі зустрілися відомі шпажистки з Франції, Сара Бальцер та Манон Брюне. Рішення падало на останньому уколі, і перемога випала на користь Бальцер з рахунком 15:14.

Після впевненої перемоги у чвертьфіналі проти Місакі Емури з Японії (15:8), дворазової чемпіонки світу, Харлан гарантувала собі медаль.

На початку турніру українка Харлан здобула три перемоги поспіль. У першому раунді вона перемогла Келлі Люзіньє з Франції (15:14), потім Поліну Каспярович з Азербайджану (15:13) та Магду Скарбонкевич із США (15:13).

Раніше Ольга Харлан перемогла на етапі Кубку світу в Перу.

 

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