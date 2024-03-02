Джерело - Чемпіон.

Українська шаблістка Ольга Харлан вийшла до півфіналу етапу Кубка світу з фехтування, що цими днями триває у Греції.

У чвертьфіналі українка здолала дворазову чемпіонку світу з Японії Місакі Емуру (15:8).

До чвертьфіналу Харлан пройшла завдяки трьом перемогам: у першому раунді вона здолала Келлі Люзіньє з Франції (15:14), у другому – азербайджанку Поліну Каспярович (15:13), у третьому – представницю США Магду Скарбонкевіч (15:13).

Нагадаємо, раніше боротьбу за нагороди завершила інша представниця України Аліна Комащук, яка поступилася угорці Кірі Кесей (9:15).

Харлан виграла етап Кубка світу в Перу