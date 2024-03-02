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Харлан побореться за вихід до півфіналу Кубку світу в Афінах

Сьогодні 15:23 191 0
Харлан побореться за вихід до півфіналу Кубку світу в Афінах
Фото: АР
#фехтування, #Кубок світу з фехтування, #Ольга Харлан

Джерело - Чемпіон.

Друга українка, Аліна Комащук, завершила виступи на турнірі.

У Греції зараз проходить Кубок світу з фехтування на шаблях.

Лідерка української команди Ольга Харлан пройшла до 1/4 фіналу завдяки трьом перемогам: у першому раунді вона здолала Келлі Люзіньє з Франції (15:14), у другому – азербайджанку Поліну Каспярович (15:13), у третьому – представницю США Магду Скарбонкевіч (15:13).

У чвертьфіналі Ользі протистоятиме дворазова чемпіонка світу японка Місакі Емура.

Трансляція буде доступна за цим посиланням.

Завершила боротьбу за нагороду інша українська фехтувальниця Аліна Комащук, яка поступилася угорці Кірі Кесей 🇭🇺 (9:15).

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