Джерело - Чемпіон.

Друга українка, Аліна Комащук, завершила виступи на турнірі.

У Греції зараз проходить Кубок світу з фехтування на шаблях.

Лідерка української команди Ольга Харлан пройшла до 1/4 фіналу завдяки трьом перемогам: у першому раунді вона здолала Келлі Люзіньє з Франції (15:14), у другому – азербайджанку Поліну Каспярович (15:13), у третьому – представницю США Магду Скарбонкевіч (15:13).

У чвертьфіналі Ользі протистоятиме дворазова чемпіонка світу японка Місакі Емура.

Трансляція буде доступна за цим посиланням.

Завершила боротьбу за нагороду інша українська фехтувальниця Аліна Комащук, яка поступилася угорці Кірі Кесей 🇭🇺 (9:15).