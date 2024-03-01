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Стало відоме перше місто-претендент на проведення зимової Олімпіади-2034

Востаннє воно приймало Олімпіаду у 2002 році
Сьогодні 17:31 162 0
Стало відоме перше місто-претендент на проведення зимової Олімпіади-2034
Фото з відкритих джерел
#Олімпіада, #Солт Лейк сіті

Джерело - ESPN.

На проведення зимової Олімпіади-2034 зявився перший претендент.

Як пише ESPN, американське місто Солт-Лейк-Сіті першим подало заявку на проведення зимових Олімпійських ігор 2034 року.

Зазначається, що з 9 по 13 квітня комісія Міжнародного олімпійського комітету (МОК) планує відвідати місто, щоб оцінити його готовність до проведення змагань.

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Як відомо, Солт-Лейк-Сіті вже приймало Ігри у 2002 році.

Нову заявку спочатку збиралися подати на проведення Олімпіади у 2030 році, проте вирішили відмовитися, оскільки незадовго до цього ще в одному американському місті - Лос-Анджелесі - пройдуть літні Ігри-2028.

Станом на зараз Солт-Лейк-Сіті - єдине місто-претендент на проведення Олімпіади-2034.

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