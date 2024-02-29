Інженера мерії Парижа пограбували в потязі

Джерело - Inside the games.

Був викрадений комп'ютер та 2 флешки з планами безпеки Олімпійських ігор-2024 у Парижі.

Про це повідомляє Inside the games.

У понеділок, 26 лютого, пограбували інженера паризької мерії. У потерпілого викрали комп'ютер та 2 флешки в потязі.

Пізніше інженер розповів, що на комп'ютері та USB-накопичувачах міститься інформація, яка стосується планів безпеки для Олімпійських ігор, підготовлених поліцією.

Мерія Парижа наразі не коментує цей інцидент.

Нагадаємо, що Олімпійські ігри-2024 відбудуться з 26 липня по 11 серпня в столиці Франції.

Раніше президент НОК України Вадим Гутцайт заявив, що Росія може самостійно відмовитися від участі в ОІ-2024 в Парижі.