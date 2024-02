Данець Петер Нільсон звернувся до ФІДЕ з вимогою відсторонити російського гросмейстера Сєргєя Карякіна, який напередодні відвідав окуповану Авдіївку.

Про це Нільсон написав у своєму твіттері.

Dear @FIDE_chess

Karjakin is posting videos from Avdiivka, proudly bragging of Russia🇷🇺 destroying an Ukrainian🇺🇦 city.



Why is Karjakin not banned by FIDE?

It is as hardcore war-propaganda as it gets.



Is it due to political pressure from the Kremlin? pic.twitter.com/BWYgjHKY0r