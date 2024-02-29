Джерело - Чемпіон.
Данець Петер Нільсон звернувся до ФІДЕ з вимогою відсторонити російського гросмейстера Сєргєя Карякіна, який напередодні відвідав окуповану Авдіївку.
Про це Нільсон написав у своєму твіттері.
"Шановна ФІДЕ, Карякін публікує відео з Авдіївки, гордо вихваляючись тим, як Росія знищує українське місто. Чому ФІДЕ не забанила Карякіна? Це ж найжорсткіша пропаганда війни, яку тільки можна собі уявити. Це пов'язано з політичним тиском з боку Кремля?", - написав Нільсон.
Dear @FIDE_chess— Peter Heine Nielsen (@PHChess) February 29, 2024
Karjakin is posting videos from Avdiivka, proudly bragging of Russia🇷🇺 destroying an Ukrainian🇺🇦 city.
Why is Karjakin not banned by FIDE?
It is as hardcore war-propaganda as it gets.
Is it due to political pressure from the Kremlin? pic.twitter.com/BWYgjHKY0r
Раніше колишній український шахіст Сєргєй Карякін, який у 2009 році прийняв російське громадянство, побував у захопленій Росією Авдіївці.