Петер Нільсон звернувся до Міжнародної організації шахістів

Джерело - Чемпіон.

Данець Петер Нільсон звернувся до ФІДЕ з вимогою відсторонити російського гросмейстера Сєргєя Карякіна, який напередодні відвідав окуповану Авдіївку.

Про це Нільсон написав у своєму твіттері.

"Шановна ФІДЕ, Карякін публікує відео з Авдіївки, гордо вихваляючись тим, як Росія знищує українське місто. Чому ФІДЕ не забанила Карякіна? Це ж найжорсткіша пропаганда війни, яку тільки можна собі уявити. Це пов'язано з політичним тиском з боку Кремля?", - написав Нільсон.

Dear @FIDE_chess

Karjakin is posting videos from Avdiivka, proudly bragging of Russia🇷🇺 destroying an Ukrainian🇺🇦 city.



Why is Karjakin not banned by FIDE?

It is as hardcore war-propaganda as it gets.



Is it due to political pressure from the Kremlin? pic.twitter.com/BWYgjHKY0r — Peter Heine Nielsen (@PHChess) February 29, 2024

Раніше колишній український шахіст Сєргєй Карякін, який у 2009 році прийняв російське громадянство, побував у захопленій Росією Авдіївці.