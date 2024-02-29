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Данський гросмейстер закликав ФІДЕ забанити Карякіна, який відвідав окуповану Авдіївку

Петер Нільсон звернувся до Міжнародної організації шахістів
Сьогодні 23:08 135 0
Данський гросмейстер закликав ФІДЕ забанити Карякіна, який відвідав окуповану Авдіївку
#Сергій Карякін

Джерело - Чемпіон.

Данець Петер Нільсон звернувся до ФІДЕ з вимогою відсторонити російського гросмейстера Сєргєя Карякіна, який напередодні відвідав окуповану Авдіївку.

Про це Нільсон написав у своєму твіттері.

"Шановна ФІДЕ, Карякін публікує відео з Авдіївки, гордо вихваляючись тим, як Росія знищує українське місто. Чому ФІДЕ не забанила Карякіна?  Це ж найжорсткіша пропаганда війни, яку тільки можна собі уявити. Це пов'язано з політичним тиском з боку Кремля?", - написав Нільсон.

Раніше колишній український шахіст Сєргєй Карякін, який у 2009 році прийняв російське громадянство, побував у захопленій Росією Авдіївці.

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