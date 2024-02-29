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Колишній українець Карякін відвідав окуповану Авдіївку

Російський гросмейстер розповів про поїздку в захоплене росіянами місто
Сьогодні 22:35 8617 1
Колишній українець Карякін відвідав окуповану Авдіївку
#Сергій Карякін

Джерело - телеграм-канал Сєргєя Карякіна.

Колишній український шахіст Сєргєй Карякін, який у 2009 році прийняв російське громадянство, відвідав окуповану Авдіївку.

Про це Карякін повідомив у своєму телеграм-каналі.

"Терміново в укриття, летить дрон! Ми забігаємо в перший-ліпший під’їзд, і секунд через 5 лунає вибух. Обійшлося... Так вчора почався мій день в Авдіївці.

Потім було ще багато подій: ми відвідали чудом уцілілий храм, зіграли у шахи з бійцями на даху дев’ятиповерхівки, поспілкувалися з нечисленними місцевими жителями", - написав Сєргєй.

Раніше Карякін відмовився від виступу на Кубку світу в азербайджанському Баку під нейтральним прапором.

Нагадаємо, 17 лютого головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський оголосив про виведення українських військ з Авдіївки.

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