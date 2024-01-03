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Відео дня: польський шахіст відмовився тиснути руку росіянину, що підтримує війну проти України

Отак би всі!
Сьогодні 10:51 Андрій Дунець 267 0
Відео дня: польський шахіст відмовився тиснути руку росіянину, що підтримує війну проти України

Джерело - Чемпіон.

Польський шахіст Ян-Кшиштоф Дуда відмовився тиснути руку росіянину Дєнісу Хісматулліну перед грою чемпіонату світу з бліцу.

На турнірі в Узбекистані 25-річний гросмейстер із Кракова подав правильний приклад представникам усіх видів спорту, не привітавшись із поборником терористичної країни.

Відео

Хісматуллін є тренером колишнього українця Сергія Карякіна та активним прихильником війни проти України, зокрема минулого року Дєніс відвідав окупований Донецьк.

За регламентом турніру, Дуду могли дискваліфікувати через порушення правил "чесної гри", проте Хісматуллін не став подавати скаргу. Партія завершилася внічию.

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