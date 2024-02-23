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Гутцайт: Росія може відмовитися від Олімпіади

Вадим Гутцайт прокоментував участь російських спортсменів на Олімпійських іграх
Сьогодні 19:59 143 0
Гутцайт: Росія може відмовитися від Олімпіади
#Вадим Гутцайт

Джерело - tribuna.com.

Росія може самостійно відмовитися від участі в Олімпіаді-2024 у Парижі.

Таку думку висловив президент Національного олімпійського комітету України Вадим Гутцайт у коментарі Трибуні.

"У багатьох видах вони вже не встигли отримати ліцензії, тому що вже час пройшов. І в багатьох видах вони самі відмовляються брати участь у ліцензійних змаганнях без прапора, символіки.

Я дізнався, що у них вже є 7 ліцензій. Порівняти з тим, що у них завжди було 350, а зараз 7. Може отримають ще якихось 10-15-20 – це взагалі ні про що. Я бачу, що є шанс, що вони, проводячи альтернативні змагання в Росії, відмовляться від Олімпійських ігор, - сказав Гутцайт.

Сьогодні Спортивний арбітражний суд у Лозанні відхилив апеляцію Олімпійського комітету Росії щодо рішення про припинення членства в Міжнародному олімпійському комітеті.

Нагадаємо, у грудні 2023 року Міжнародний олімпійський комітет офіційно дозволив росіянам та білорусам змагатися на літній Олімпіаді в Парижі у нейтральному статусі. При цьому в організації вказали, що атлети мають виконати умови відбору. Наразі лише 14 спортсменів виконали параметри допуску.йсь

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