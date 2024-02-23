Гутцайт: Росія може відмовитися від Олімпіади

Росія може самостійно відмовитися від участі в Олімпіаді-2024 у Парижі.

Таку думку висловив президент Національного олімпійського комітету України Вадим Гутцайт у коментарі Трибуні.

"У багатьох видах вони вже не встигли отримати ліцензії, тому що вже час пройшов. І в багатьох видах вони самі відмовляються брати участь у ліцензійних змаганнях без прапора, символіки.

Я дізнався, що у них вже є 7 ліцензій. Порівняти з тим, що у них завжди було 350, а зараз 7. Може отримають ще якихось 10-15-20 – це взагалі ні про що. Я бачу, що є шанс, що вони, проводячи альтернативні змагання в Росії, відмовляться від Олімпійських ігор, - сказав Гутцайт.