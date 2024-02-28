Головне
"Чемпіон" повертається до "Української правди"
Сьогодні 13:57 1099
Бухов - найкращий спортсмен України в лютому
Сьогодні 18:42 2016
Шовковський став найкращим тренером 18 туру УПЛ
Сьогодні 18:22 178
Ванат визнаний найкращим гравцем 18 туру УПЛ
Сьогодні 17:40 310
Лунін проведе переговори з Реалом щодо нового контракту
Сьогодні 17:21 262
Визначився склад збірної України на етап Кубку світу в Голменколлені
Сьогодні 16:39 339
Циганков забиває, Лунін рятує, Мудрик шокує: як там наші зіграли
Сьогодні 12:17 924
Шоу двох акторів: Голанд оформив пента-трик, а де Брейне віддав 4 асисти в матчі Кубку Англії
Сьогодні 10:05 825
Ястремська з боями переграла Доулгайд на старті турніру в Сан-Дієго
Сьогодні 08:25 531
Калініна з перемоги стартувала на турнірі WTA 250 в Остіні
Сьогодні 08:10 419
Прямі трансляції

Горнера виправдали від звинувачень у неадекватній поведінці щодо колеги-жінки

Керівник Ред Булл зберіг свою посаду
Сьогодні 19:57 186 0
Горнера виправдали від звинувачень у неадекватній поведінці щодо колеги-жінки
#Red Bull, #Горнер

Джерело - Racing News 365.

Керівник Ред Булл Крістіан Горнер був виправданий від звинувачень у неадекватній поведінці щодо колеги-жінки.

Про це повідомляє Racing News 365.

Британського менеджера звинувачували в неконтрольованій та неадекватній поведінці. Горнер заперечував усі чутки.

Після проведення внутрішнього розслідування скарга була відкликана. Заявник має право подати апеляцію.

Нагадаємо, що напередодні сезону стало відомо, що пілот Мерседеса Льюїс Гамільтон продовжить кар'єру в Феррарі.

✅ Підписуйтесь на наш телеграм-канал, щоб завжди бути в курсі головних подій зі світу спорту!

Коментарі ()
Популярне зараз
"Чемпіон" повертається до "Української правди" "Чемпіон" повертається до "Української правди" 1099
Від Мишньова до Калюжного: клуб УПЛ знову випустив на матч незаявленого гравця Від Мишньова до Калюжного: клуб УПЛ знову випустив на матч незаявленого гравця 1320 1
Олександрія визнала участь незаявленого гравця в матчі з Шахтарем Олександрія визнала участь незаявленого гравця в матчі з Шахтарем 1022
Циганков забиває, Лунін рятує, Мудрик шокує: як там наші зіграли Циганков забиває, Лунін рятує, Мудрик шокує: як там наші зіграли 924
Мбаппе розповів Макрону та еміру Катару про можливий трансфер у Реал Мбаппе розповів Макрону та еміру Катару про можливий трансфер у Реал 7173
Бухов - найкращий спортсмен України в лютому Бухов - найкращий спортсмен України в лютому 2016
Рекомендуємо
Я хочу померти у своїй країні: правила життя Дієго Марадони Я хочу померти у своїй країні: правила життя Дієго Марадони 15873 2
Історія дня. Під час виступів в НБА він перевів мільйон доларів на розвиток дитячого баскетболу в Україні Історія дня. Під час виступів в НБА він перевів мільйон доларів на розвиток дитячого баскетболу в Україні 21543
Його хотів купити Ювентус, забивав 49 голів за сезон і міг очолити збірну України Його хотів купити Ювентус, забивав 49 голів за сезон і міг очолити збірну України 79942
Як екс-футболіст Динамо потрапив в угорську в'язницю – новорічна кримінальна історія з трагічним фіналом Як екс-футболіст Динамо потрапив в угорську в'язницю – новорічна кримінальна історія з трагічним фіналом 164735 1
Я не проти повної військової присутності США на території України: правила життя Сергія Стаховського Я не проти повної військової присутності США на території України: правила життя Сергія Стаховського 10546 2
34 роки тому вперше "вирубили" Тайсона. Бастер Дуглас знищив Залізного Майка 34 роки тому вперше "вирубили" Тайсона. Бастер Дуглас знищив Залізного Майка 63907