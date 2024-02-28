Керівник Ред Булл зберіг свою посаду

Джерело - Racing News 365.

Керівник Ред Булл Крістіан Горнер був виправданий від звинувачень у неадекватній поведінці щодо колеги-жінки.

Про це повідомляє Racing News 365.

Британського менеджера звинувачували в неконтрольованій та неадекватній поведінці. Горнер заперечував усі чутки.

Після проведення внутрішнього розслідування скарга була відкликана. Заявник має право подати апеляцію.

Нагадаємо, що напередодні сезону стало відомо, що пілот Мерседеса Льюїс Гамільтон продовжить кар'єру в Феррарі.

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