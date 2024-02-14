Українець переміг француза Мамадасса Сіллу

Джерело - Чемпіон.

Парвіз Насібов завоював бронзову нагороду чемпіонату Європи з греко-римської боротьби у ваговій категорії до 72 кг.

Українець переміг французького борця Мамадасса Сіллу (5:0). У півфіналі змагань Насібов поступився азербайджанцю Ульві Ганізаде.

Ця медаль стала третьою для України на цьому чемпіонаті Європи. Раніше Олександр Грушин здобув срібну нагороду, а Жан Беленюк завоював бронзу.

Нагадаємо, Насібов є бронзовим призером Євро-2023 у ваговій категорії до 67 кг. Також Парвіз здобув срібло на Олімпійських іграх-2020 у Токіо.

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