Джерело - Чемпіон.
Парвіз Насібов завоював бронзову нагороду чемпіонату Європи з греко-римської боротьби у ваговій категорії до 72 кг.
Українець переміг французького борця Мамадасса Сіллу (5:0). У півфіналі змагань Насібов поступився азербайджанцю Ульві Ганізаде.
Ця медаль стала третьою для України на цьому чемпіонаті Європи. Раніше Олександр Грушин здобув срібну нагороду, а Жан Беленюк завоював бронзу.
Нагадаємо, Насібов є бронзовим призером Євро-2023 у ваговій категорії до 67 кг. Також Парвіз здобув срібло на Олімпійських іграх-2020 у Токіо.
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