Джерело - Чемпіон.
Оксана Лівач програла півфінальний матч на чемпіонаті Європи-2024 з греко-римської боротьби у ваговій категорії до 50 кг.
Лівач поступилася колишній українці Марії Стадник, яка представляє Азербайджан (0:6).
У поєдинку за бронзу наша борчиня зустрінеться з росіянкою Міланою Дадашевою, яка виступає у нейтральному статусі.
На шляху до півфіналу Лівач перемогла нейтральну спортсменку з білоруським паспортом Віолетту Чирик (5:0).
Раніше Жан Беленюк приніс Україні бронзову медаль чемпіонату Європи з боротьби, а також Олександр Грушин здобув срібну нагороду.
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