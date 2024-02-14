У поєдинку за бронзу наша борчиня зустрінеться з росіянкою Міланою Дадашевою

Джерело - Чемпіон.

Оксана Лівач програла півфінальний матч на чемпіонаті Європи-2024 з греко-римської боротьби у ваговій категорії до 50 кг.

Лівач поступилася колишній українці Марії Стадник, яка представляє Азербайджан (0:6).

У поєдинку за бронзу наша борчиня зустрінеться з росіянкою Міланою Дадашевою, яка виступає у нейтральному статусі.

На шляху до півфіналу Лівач перемогла нейтральну спортсменку з білоруським паспортом Віолетту Чирик (5:0).

Раніше Жан Беленюк приніс Україні бронзову медаль чемпіонату Європи з боротьби, а також Олександр Грушин здобув срібну нагороду.

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