Джерело - Чемпіон.
Оксана Лівач вийшла до півфіналу чемпіонату Європи-2024 з греко-римської боротьби у ваговій категорії до 50 кг.
Українка перемогла нейтральну спортсменку з білоруським паспортом Віолетту Чирик (5:0).
Сьогодні, о 17:45 за київським часом, Лівач проведе поєдинок у 1/2 фіналу проти колишньої українки Марії Стадник, яка представляє Азербайджан.
Раніше Жан Беленюк приніс Україні бронзову медаль чемпіонату Європи з боротьби, а також Олександр Грушин здобув срібну нагороду.
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