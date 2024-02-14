У півфіналі Лівач зустрінеться з колишньою українкою Стадник, яка представляє Азербайджан

Джерело - Чемпіон.

Оксана Лівач вийшла до півфіналу чемпіонату Європи-2024 з греко-римської боротьби у ваговій категорії до 50 кг.

Українка перемогла нейтральну спортсменку з білоруським паспортом Віолетту Чирик (5:0).

Сьогодні, о 17:45 за київським часом, Лівач проведе поєдинок у 1/2 фіналу проти колишньої українки Марії Стадник, яка представляє Азербайджан.

Раніше Жан Беленюк приніс Україні бронзову медаль чемпіонату Європи з боротьби, а також Олександр Грушин здобув срібну нагороду.

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