Головне
Шевченко, Світоліна та Усик – у списку 50 головних людей українського спорту-2023
Сьогодні 15:00 347
Карлсен виграв чемпіонат світу у рапіді та захистив титул
Сьогодні 18:03 86
Саладуха: Бойкот Олімпіади - крайній засіб
Сьогодні 16:51 160
Атлетико хоче підписати Добвика
Сьогодні 13:15 356
Шевченко - єдиний кандидат на пост президента УАФ
Сьогодні 11:54 277
Вона була ведучою на українському ТБ, а зараз копає ями для могил у Швеції
Сьогодні 11:37 299388 23
Мудрик відреагував на своє ушкодження
Сьогодні 08:10 1190
Збірна США зіграє зі Швейцарією: розклад матчів чемпіонату світу U-20 на 28 грудня
Сьогодні 07:09 457
Сайт Чемпіон шукає редактора стрічки новин
Сьогодні 06:02 17029
Гол Мудрика допоміг Челсі переграти Крістал Пелес, Евертон з Миколенком поступився Манчестер Сіті: результати матчів АПЛ
Сьогодні 00:10 1213
Прямі трансляції

Саладуха: Бойкот Олімпіади - крайній засіб

Саладуха визначила, як варто діяти у ситуації з допуском російських спортсменів до Олімпіади в Парижі.
Сьогодні 16:51 160 0
Саладуха: Бойкот Олімпіади - крайній засіб
#Олімпійські ігри-2024

Джерело - Українська Правда.

Бойкот Олімпійських ігор-2024 українськими спортсменами - крайній засіб.

Про це заявила в. о. президентки Федерації легкої атлетики України Ольга Саладуха.

"Тут доцільно рухатися в чотирьох напрямках. Перший – вивести питання за межі "спортивної юрисдикції", за межі виняткової компетенції МОК. Бо йдеться про національну безпеку держав, а не лише про внутрішні спортивні проблеми. Будь-яка країна може заборонити в’їзд російським та білоруським спортсменам. Це так звані персональні санкції, над якими Україна працює вже більше року. Особливо значення набуває позиція Франції, яка приймає Ігри. Достатньо одного розпорядження на урядовому рівні й присутність агресора на Олімпіаді буде унеможливлена.

  Відомий юрист готує позов до CAS із метою скасування допуску росіян і білорусів до Олімпіади-2024

Другий напрямок стосується тиску на Міжнародні спортивні федерації. У них є усі підстави виключити росіян зі свого складу за те, що Олімпійський комітет росії "анексував" тимчасово окуповані українські території. Наразі в багатьох федерацій немає такого бажання через вплив рф, але потужна кампанія за участю якнайбільшого числа всесвітньо відомих спортсменів і тренерів може це змінити. 

Третій напрямок – намагатися впливати на визначення критеріїв оцінки "нейтральності" спортсменів при допуску до змагань. Для нас ключовими є такі критерії:

  • обов’язкове засудження війни та путінського режиму й підписання відповідної антивоєнної декларації;
  • відсутність в анамнезі спортсмена будь-яких мілітаристських настроїв чи прокремлівських заяв;
  • як додатковий аргумент готовність відмовитися від громадянства країни-агресора заради спорту.

Нарешті, четвертий напрямок дій – це бойкот. Найбільш неоднозначне рішення. З одного боку, бути на одному майданчику із вбивцями неприйнятно. З іншого боку, наша відсутність буде нагадувати капітуляцію. Адже агресор пожинатиме плоди, а жертва буде дискримінована.  Тому бойкот - крайній засіб, якщо вичерпаються усі інші і якщо нас в цьому бойкоті підтримають інші дружні держави.

  Цуренко: росіяни повинні відмовитися від Олімпіади-2024

А найбільш доречним був би так званий активний бойкот, коли спортсмени висловлюють своє ставлення до представника рф чи Білорусі прямо на змаганні. Так, як це зробила наша фехтувальниця Ольга Харлан.  Таким чином рішення МОК є підлим і цинічним. Але це не привід впадати у відчай. Навпаки, час зібратися із силами й протиставити проросійській корупції в спорті справжні олімпійські принципи, носіями яких є тисячі чесних спортсменів у всьому світі", - написала Саладуха.

✅ Підписуйтесь на наш телеграм-канал, щоб завжди бути в курсі головних подій зі світу спорту!

Коментарі ()
Популярне зараз
Вона була ведучою на українському ТБ, а зараз копає ями для могил у Швеції Вона була ведучою на українському ТБ, а зараз копає ями для могил у Швеції 299388 23
Мудрик змарнував вихід сам на сам із воротарем у матчі АПЛ Мудрик змарнував вихід сам на сам із воротарем у матчі АПЛ 1420
Гол Мудрика допоміг Челсі переграти Крістал Пелес, Евертон з Миколенком поступився Манчестер Сіті: результати матчів АПЛ Гол Мудрика допоміг Челсі переграти Крістал Пелес, Евертон з Миколенком поступився Манчестер Сіті: результати матчів АПЛ 1213
Мудрик ударом в один дотик відкрив рахунок у матчі Челсі – Крістал Пелес Мудрик ударом в один дотик відкрив рахунок у матчі Челсі – Крістал Пелес 4852
Сайт Чемпіон шукає редактора стрічки новин Сайт Чемпіон шукає редактора стрічки новин 17029
Чемпіонат світу U-20 з хокею: календар, результати матчів Чемпіонат світу U-20 з хокею: календар, результати матчів 7870
Рекомендуємо
Хто з українських клубів грав в єврокубках у січні: ляпас у Глазго, крадені шуби та політичний скандал Хто з українських клубів грав в єврокубках у січні: ляпас у Глазго, крадені шуби та політичний скандал 20789
Дівчина дня: відверта фотосесія триразової чемпіонки світу в категорії фітнес бікіні Дівчина дня: відверта фотосесія триразової чемпіонки світу в категорії фітнес бікіні 91516
33 роки тому вперше "вирубили" Тайсона. Бастер Дуглас знищив Залізного Майка 33 роки тому вперше "вирубили" Тайсона. Бастер Дуглас знищив Залізного Майка 57272
Я хочу померти у своїй країні: правила життя Дієго Марадони Я хочу померти у своїй країні: правила життя Дієго Марадони 14969 2
Його хотів купити Ювентус, забивав 49 голів за сезон і міг очолити збірну України Його хотів купити Ювентус, забивав 49 голів за сезон і міг очолити збірну України 70405
Бути другим - значить бути першим серед тих, хто програв: правила життя Айртона Сенни Бути другим - значить бути першим серед тих, хто програв: правила життя Айртона Сенни 13858