Саладуха: Бойкот Олімпіади - крайній засіб

Бойкот Олімпійських ігор-2024 українськими спортсменами - крайній засіб.

Про це заявила в. о. президентки Федерації легкої атлетики України Ольга Саладуха.

"Тут доцільно рухатися в чотирьох напрямках. Перший – вивести питання за межі "спортивної юрисдикції", за межі виняткової компетенції МОК. Бо йдеться про національну безпеку держав, а не лише про внутрішні спортивні проблеми. Будь-яка країна може заборонити в’їзд російським та білоруським спортсменам. Це так звані персональні санкції, над якими Україна працює вже більше року. Особливо значення набуває позиція Франції, яка приймає Ігри. Достатньо одного розпорядження на урядовому рівні й присутність агресора на Олімпіаді буде унеможливлена.

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Другий напрямок стосується тиску на Міжнародні спортивні федерації. У них є усі підстави виключити росіян зі свого складу за те, що Олімпійський комітет росії "анексував" тимчасово окуповані українські території. Наразі в багатьох федерацій немає такого бажання через вплив рф, але потужна кампанія за участю якнайбільшого числа всесвітньо відомих спортсменів і тренерів може це змінити.

Третій напрямок – намагатися впливати на визначення критеріїв оцінки "нейтральності" спортсменів при допуску до змагань. Для нас ключовими є такі критерії:

обов’язкове засудження війни та путінського режиму й підписання відповідної антивоєнної декларації;

відсутність в анамнезі спортсмена будь-яких мілітаристських настроїв чи прокремлівських заяв;

як додатковий аргумент готовність відмовитися від громадянства країни-агресора заради спорту.

Нарешті, четвертий напрямок дій – це бойкот. Найбільш неоднозначне рішення. З одного боку, бути на одному майданчику із вбивцями неприйнятно. З іншого боку, наша відсутність буде нагадувати капітуляцію. Адже агресор пожинатиме плоди, а жертва буде дискримінована. Тому бойкот - крайній засіб, якщо вичерпаються усі інші і якщо нас в цьому бойкоті підтримають інші дружні держави.