Відомий юрист готує позов до CAS із метою скасування допуску росіян і білорусів до Олімпіади-2024

Є три дні для збору коштів

Джерело - Чемпіон.

Відомий юрист Юрій Юрченко готує позов до Спортивного арбітражного суду (CAS) в Лозанні з метою скасування рішення Міжнародного олімпійського комітету про допуск росіян і білорусів до Олімпійських ігор-2024.

"Юридичну складову і супровід цієї справи беру на себе! Однак, наявна ще фінансова складова: мінімум 1000 швейцарських франків, щоб CAS взагалі розпочав/відкрив провадження... Тому є прохання і пропозиція зібрати цей мінімальний платіж, щоб ми не ухвалили це рішення мовчазною згодою до виконання і не обмежилися тільки публічною з ним незгодою, вжити все-таки юридичних заходів для недопуску орків до Олімпіади й у межах спортивної юрисдикції!" - зазначив Юрченко.

Зробити пожертву для цієї доброї справи можна за цим посиланням.Є три дні, щоб зібрати необхідну суму (до 29 грудня 2023 року).