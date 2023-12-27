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Відомий юрист готує позов до CAS із метою скасування допуску росіян і білорусів до Олімпіади-2024

Є три дні для збору коштів
Сьогодні 08:55 248 0
Відомий юрист готує позов до CAS із метою скасування допуску росіян і білорусів до Олімпіади-2024

Джерело - Чемпіон.

Відомий юрист Юрій Юрченко готує позов до Спортивного арбітражного суду (CAS) в Лозанні з метою скасування рішення Міжнародного олімпійського комітету про допуск росіян і білорусів до Олімпійських ігор-2024.

"Юридичну складову і супровід цієї справи беру на себе! Однак, наявна ще фінансова складова: мінімум 1000 швейцарських франків, щоб CAS взагалі розпочав/відкрив провадження...

Тому є прохання і пропозиція зібрати цей мінімальний платіж, щоб ми не ухвалили це рішення мовчазною згодою до виконання і не обмежилися тільки публічною з ним незгодою, вжити все-таки юридичних заходів для недопуску орків до Олімпіади й у межах спортивної юрисдикції!" - зазначив Юрченко.

Зробити пожертву для цієї доброї справи можна за цим посиланням.Є три дні, щоб зібрати необхідну суму (до 29 грудня 2023 року).

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