Леся Цуренко сподівається, що атлети з росії відмовляться від участі в Олімпійських іграх-2024 через змагання під нейтральним прапором.

Про це заявила сама українська тенісистка.

"Важко очікувати, що офіційні структури стежитимуть за кожним уболівальником, який прийде в кольорах росії. Цілком очевидно, що люди будуть використовувати такий привід для вираження своїх поглядів. Я сподіваюся, що в контексті Ігор у Парижі росіяни поводитимуться як справжні патріоти і не погоджуватимуться змагатися під нейтральним прапором. Я дуже сподіваюся, що в цьому випадку честь і гордість за країну стануть для них не просто гаслом. Я не хочу бачити їх на Олімпіаді, тому схрестила пальці саме за такий сценарій. Сподіваюся, що всі російські спортсмени проявлять солідарність із тими, кого вже точно не буде на Іграх, і навіть не намагатимуться взяти участь у кваліфікації. Якщо вони так люблять свою країну, то повинні пожертвувати собою і відмовитися від поїздки на Олімпіаду. Це було б найкращим рішенням", - сказала Цуренко.

Нагадаємо, що Цуренко виступить на Australian Open-2024.