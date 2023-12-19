Головне
Шахтар зіграє з Марселем у раунді плей-оф Ліги Європи
Вчора 14:19 1380
Говорова: Ми маємо доносити до оргкомітету Олімпіади-2024 інформацію про вбитих українських спортсменів
Сьогодні 20:25 113
Арум повідомив потенційну дату бою Ломаченко - Камбосос
Сьогодні 16:26 404
Історія дня: як українець грав в екзотичному Бангладеші
Сьогодні 14:53 9865
Мирон Маркевич: "І тут іде до мене чорт і простягає різку ..."
Сьогодні 12:01 17701 4
Андрій Шевченко: Відзначили Новий рік в салоні літака
Сьогодні 10:23 9012
Легенду Динамо паралізувало напередодні Нового року
Сьогодні 09:00 232868 1
Ла-Ліга визнала Довбика найкращим гравцем матчу Жирона - Алавес
Сьогодні 08:13 631
Як працює Celtic FC Foundation: що варто запозичити українським клубам
Сьогодні 08:00 884
Жирона з дублем Довбика розгромила Алавес у 17 турі Ла-Ліги
Вчора 23:55 845
Прямі трансляції

Говорова: На Олімпіаді-2024 у Парижі не повинні виступати представники країни-терориста

Сьогодні 21:42 106 0
Говорова: На Олімпіаді-2024 у Парижі не повинні виступати представники країни-терориста
#Олена Говорова

Джерело - xsport.ua.

На Олімпіаді-2024 у Парижі мають виступати українські олімпійці, а не представники країни-терориста або країни, яка допомагає терористам вбивати наших громадян.

Про це заявила радник Офісу Президента України з питань спорту Олена Говорова.

"Моя позиція однозначна і чітка, як і позиція нашої держави: на Олімпіаді у Парижі мають виступати українські олімпійці, а не представники країни-терориста або країни, яка допомагає терористам вбивати наших громадян. Так, це рішення є для нас дуже неприємним, але ми не збираємось здаватись і продовжимо боротьбу за відсторонення представників рф та рб від змагань, і, в тому числі, від Ігор у Парижі.

Я вважаю, що Міністерство молоді та спорту має об’єднати зусилля з Міністерством закордонних справ та Службою безпеки України, а нашим спортивним федераціям потрібно виявляти представників рф та рб, які будь-яким способом підтримували чи підтримують війну. Ці дані мають передаватись до Міністерства молоді та спорту для подальших дій щодо доведення до МОК та оргкомітету Ігор доказів. І завдяки такій системній роботі ми маємо не дати їм проникнути на Олімпіаду у нейтральному статусі.

Щодо того, чи говорили ми про це з закордонними колегами, то так, звичайно, говорили. Як я вже розповіла раніше, ми маємо повну солідарність з нашою позицією від пані мера Парижу Анн Ідальго. А, як ви розумієте, якщо тебе підтримує влада міста, яке прийматиме Олімпіаду, це дорогого коштує. Та й інші французькі колеги повністю розділяють нашу точку зору, Франція взагалі дуже нас підтримує - як у спорті, так і поза ним. На цю тему ми також говорили з Надзвичайним і Повноважним послом України у Франції Вадимом Омельченком, і домовились про подальші спільні дії.", - сказала Говорова.

Раніше збірна росії з художньої гімнастики відмовилась виступати на Олімпіаді-2024.

Коментарі ()
Популярне зараз
Легенду Динамо паралізувало напередодні Нового року Легенду Динамо паралізувало напередодні Нового року 232868 1
Андрій Шевченко: Відзначили Новий рік в салоні літака Андрій Шевченко: Відзначили Новий рік в салоні літака 9012
Мирон Маркевич: "І тут іде до мене чорт і простягає різку ..." Мирон Маркевич: "І тут іде до мене чорт і простягає різку ..." 17701 4
Відео дня: Довбик забив свій 9-й гол у Ла Лізі та відсвяткував його у стилі Халка Відео дня: Довбик забив свій 9-й гол у Ла Лізі та відсвяткував його у стилі Халка 1767
Історія дня: як українець грав в екзотичному Бангладеші Історія дня: як українець грав в екзотичному Бангладеші 9865
Кубок світу-2023/24 з біатлону: розклад, календар, результати Кубок світу-2023/24 з біатлону: розклад, календар, результати 31524
Рекомендуємо
Історія дня. Під час виступів в НБА він перевів мільйон доларів на розвиток дитячого баскетболу в Україні Історія дня. Під час виступів в НБА він перевів мільйон доларів на розвиток дитячого баскетболу в Україні 17519
Історія дня: скільки коштує стати спонсором Динамо Історія дня: скільки коштує стати спонсором Динамо 32526
Перемога над росією для мене – особлива: як живе Сергій Скаченко – гол Бартезу, бійка з Михайловичем, сімейна драма Перемога над росією для мене – особлива: як живе Сергій Скаченко – гол Бартезу, бійка з Михайловичем, сімейна драма 44154 1
Як грали договірні матчі в українському футболі Як грали договірні матчі в українському футболі 37585 3
Історія дня: як українця нахабно засудили в сутичці з росіянином на Олімпіаді Історія дня: як українця нахабно засудили в сутичці з росіянином на Олімпіаді 110487 4
Божевільний фанат поставив кривавий хрест ножем на кар’єрі юної тенісистки: життєва історія Моніки Селеш, яка змусить здригнутися кожного Божевільний фанат поставив кривавий хрест ножем на кар’єрі юної тенісистки: життєва історія Моніки Селеш, яка змусить здригнутися кожного 13978 1