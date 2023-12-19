Говорова: На Олімпіаді-2024 у Парижі не повинні виступати представники країни-терориста

На Олімпіаді-2024 у Парижі мають виступати українські олімпійці, а не представники країни-терориста або країни, яка допомагає терористам вбивати наших громадян.

Про це заявила радник Офісу Президента України з питань спорту Олена Говорова.

"Моя позиція однозначна і чітка, як і позиція нашої держави: на Олімпіаді у Парижі мають виступати українські олімпійці, а не представники країни-терориста або країни, яка допомагає терористам вбивати наших громадян. Так, це рішення є для нас дуже неприємним, але ми не збираємось здаватись і продовжимо боротьбу за відсторонення представників рф та рб від змагань, і, в тому числі, від Ігор у Парижі.

Я вважаю, що Міністерство молоді та спорту має об’єднати зусилля з Міністерством закордонних справ та Службою безпеки України, а нашим спортивним федераціям потрібно виявляти представників рф та рб, які будь-яким способом підтримували чи підтримують війну. Ці дані мають передаватись до Міністерства молоді та спорту для подальших дій щодо доведення до МОК та оргкомітету Ігор доказів. І завдяки такій системній роботі ми маємо не дати їм проникнути на Олімпіаду у нейтральному статусі.

Щодо того, чи говорили ми про це з закордонними колегами, то так, звичайно, говорили. Як я вже розповіла раніше, ми маємо повну солідарність з нашою позицією від пані мера Парижу Анн Ідальго. А, як ви розумієте, якщо тебе підтримує влада міста, яке прийматиме Олімпіаду, це дорогого коштує. Та й інші французькі колеги повністю розділяють нашу точку зору, Франція взагалі дуже нас підтримує - як у спорті, так і поза ним. На цю тему ми також говорили з Надзвичайним і Повноважним послом України у Франції Вадимом Омельченком, і домовились про подальші спільні дії.", - сказала Говорова.