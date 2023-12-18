Збірна росії з художньої гімнастики відмовилась виступати на Олімпіаді-2024

Збірна росії з художньої гімнастики відмовилася виступати на Олімпіаді-2024 у Парижі в нейтральному статусі.

Про це заявила тренерка російської команди ірина вінер.

"Ми в Європі донедавна могли претендувати лише на одне місце на Олімпіаді. Але навіщо воно потрібне? Без прапора, без гімну, без спілкування, без уболівальників, у спеціальній формі, під спеціальну музику, яку відбирали б для художньої гімнастики.

Сербія може провести матч з росією, якщо отримає дозвіл УЄФА і ФІФА

Це буде сором, якщо ми туди поїдемо. Я вважаю, що це буде дуже принизливо для росії. Але російська художня гімнастика туди точно не поїде, і ми більше ніколи не виступатимемо без прапора та гімну росії", – сказала вінер

✅ Підписуйтесь на наш телеграм-канал, щоб завжди бути в курсі головних подій зі світу спорту!