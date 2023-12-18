Головне
Шахтар зіграє з Марселем у раунді плей-оф Ліги Європи
Сьогодні 14:19 662
Скрипник розірвав контракт із Ворсклою - ЗМІ
Сьогодні 16:25 69
Рейтинг ATP: Сачко залишився першою ракеткою України
Сьогодні 15:30 82771
Визначились пари раунду плей-оф Ліги конференцій
Сьогодні 15:18 208
Рейтинг WTA: Світоліна залишилась першою ракеткою України
Сьогодні 14:27 349005 6
Шахтар зіграє проти Марселя: визначились пари раунду плей-оф Ліги Європи
Сьогодні 14:20 358
Арсенал зіграє з Порту: визначились пари 1/8 фіналу Ліги чемпіонів
Сьогодні 13:19 589
Жеребкування 1/8 фіналу Ліги чемпіонів: Як це було
Сьогодні 13:18 49238
Caledonian Gladiators: присмак британського баскетболу та український слід
Сьогодні 12:10 1089
Збірна України програла Словенії на молодіжному чемпіонаті світу
Сьогодні 06:31 1870
Прямі трансляції

Збірна росії з художньої гімнастики відмовилась виступати на Олімпіаді-2024

Сьогодні 15:42 234 0
Збірна росії з художньої гімнастики відмовилась виступати на Олімпіаді-2024

Джерело - Tribuna.com.

Збірна росії з художньої гімнастики відмовилася виступати на Олімпіаді-2024 у Парижі в нейтральному статусі.

Про це заявила тренерка російської команди ірина вінер.

"Ми в Європі донедавна могли претендувати лише на одне місце на Олімпіаді. Але навіщо воно потрібне? Без прапора, без гімну, без спілкування, без уболівальників, у спеціальній формі, під спеціальну музику, яку відбирали б для художньої гімнастики.

  Сербія може провести матч з росією, якщо отримає дозвіл УЄФА і ФІФА

Це буде сором, якщо ми туди поїдемо. Я вважаю, що це буде дуже принизливо для росії. Але російська художня гімнастика туди точно не поїде, і ми більше ніколи не виступатимемо без прапора та гімну росії", – сказала вінер

✅ Підписуйтесь на наш телеграм-канал, щоб завжди бути в курсі головних подій зі світу спорту!

Коментарі ()
Популярне зараз
Кубок світу-2023/24 з біатлону: розклад, календар, результати Кубок світу-2023/24 з біатлону: розклад, календар, результати 26854
Жеребкування 1/8 фіналу Ліги чемпіонів: Як це було Жеребкування 1/8 фіналу Ліги чемпіонів: Як це було 49238
Жеребкування раунду плей-оф Ліги Європи: Як це було Жеребкування раунду плей-оф Ліги Європи: Як це було 3521
Чемпіонат світу-2023 з гандболу серед жінок: календар, результати матчів, турнірні таблиці Чемпіонат світу-2023 з гандболу серед жінок: календар, результати матчів, турнірні таблиці 10088
Рейтинг ATP: Сачко залишився першою ракеткою України Рейтинг ATP: Сачко залишився першою ракеткою України 82771
Рейтинг WTA: Світоліна залишилась першою ракеткою України Рейтинг WTA: Світоліна залишилась першою ракеткою України 349005 6
Рекомендуємо
Рома має намір оскаржити дискваліфікацію Моурінью Рома має намір оскаржити дискваліфікацію Моурінью 4409
"Африканці заробляють призові, купляють на них стадо корів додому". 9-разовий чемпіон Європи з кросу тривалий час був найбагатшим легкоатлетом України "Африканці заробляють призові, купляють на них стадо корів додому". 9-разовий чемпіон Європи з кросу тривалий час був найбагатшим легкоатлетом України 61982 1
Я не проти повної військової присутності США на території України: правила життя Сергія Стаховського Я не проти повної військової присутності США на території України: правила життя Сергія Стаховського 8937 2
Бути другим - значить бути першим серед тих, хто програв: правила життя Айртона Сенни Бути другим - значить бути першим серед тих, хто програв: правила життя Айртона Сенни 13769
Від Лобановського я втік: Уродженець України відмовив Динамо, виграв Лігу чемпіонів і міг опинитися у Реалі Від Лобановського я втік: Уродженець України відмовив Динамо, виграв Лігу чемпіонів і міг опинитися у Реалі 308721
33 роки тому вперше "вирубили" Тайсона. Бастер Дуглас знищив Залізного Майка 33 роки тому вперше "вирубили" Тайсона. Бастер Дуглас знищив Залізного Майка 56827