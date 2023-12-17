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Світоліна посіла 8 місце в рейтингу найкращих атлетів України 2023 року

Сьогодні 20:48 290 0
Світоліна посіла 8 місце в рейтингу найкращих атлетів України 2023 року
#Еліна Світоліна

Джерело - АСЖУ.

Восьме місце, за версією АСЖУ, у рейтингу  ТОП-10  атлетів України у 2023 році посідає тенісистка Еліна Світоліна.

Еліна  повернулася на корт після народження доньки Скай у жовтні минулого року, не граючи в теніс протягом 13 місяців (з березня 2022 року). У травні цього року Світоліна дійшла до півфіналу турніру WTA 125 у Сен-Мало і виграла титул WTA 250 у Страсбурі. У червні Еліна зіграла у чвертьфіналі Ролан Гаррос, а через місяць дійшла до півфіналу Вімблдона.

Також АСЖУ нагороджує тенісистку спеціальною відзнакою "Повернення року". 

На початку свого повернення тенісистка посідала 1088 місце у світовому рейтингу, а завершила сезон-2023 на 25-й позиції!

Нагадаємо, на дев'яте місце експерти поставили футболіста збірної України Георгія Судакова.

Асоціація спортивних журналістів України традиційно щороку визначає десятку найкращих атлетів року: перший номер цього рейтингу оголошується Найкращим Атлетом року. 

З цього року в голосуванні беруть участь усі дійсні члени АСЖУ. Переможця буде оголошено 21 грудня.

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